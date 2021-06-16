إحباط عملية تهريب كميات من القات إلى سلطنة عمان بحراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال الأمن المركزي وأمن مديرية الغيضة ، من إحباط عملية تهريب لكميات من مادة القات عبر البحر من المهرة إلى سلطنة عمان.



وجاءت عملية الضبط بعد تلقي معلومات بوجود عملية تهرب ضريبي لبضائع مشبوهة في البحر قبالة سواحل الغيضة حيث تحرك رجال الأمن إلى مكان الواقعة وضبط كميات كبيرة من مادة القات والتي جرى التحضير لها لغرض نقلها إلى سلطنة عمان الشقيقة.

وجرت عملية الضبط بعد إشعار النيابة العامة بذلك وتم تحريز المضبوطات ووسيلة النقل تمهيدا لاتحاد الإجراءات القانونية اللازمة.

إلى ذلك شدد العقيد ركن أحمد علي رعفيت نائب مدير عام الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة على أهمية مكافحة مثل هذه العمليات التي تضر المصالح المشتركة بين البلدين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي عمليات مشتبهة مماثلة.