وزير الصحة ومحافظ المهرة يضعان حجر الأساس لمشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وضع وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي العام، برعاية فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.



وأوضح وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، أن هذا المستشفى سيكون الصرح الأساسي والأكبر لقطاع الصحة بمحافظة المهرة والمحافظات الشرقية.

وأشار إلى أن هناك خطوات ستتم في هذا الجانب بالتعاون بين وزارة الصحة والسلطة المركزية والسلطة المحلية، لإنجاز هذا المشروع بما يليق بالمحافظة من خدمات صحية متطورة.

ولفت إلى أن المستشفى الحالي أصبح لا يخدم الضغط السكاني الكبير في المحافظة نتيجة أوضاع الحرب وتوافد النازحين ولما تتمتع به المحافظة من بيئة جاذبة للاستثمار والعيش ما يجعل حاجتها لمستشفيات وخدمات صحية كبرى.

وأكد أن الوزارة ستعمل مع السلطة المحلية والسلطة المركزية لإنجاز هذا الصرح الصحي.

من جانبه، أكد محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، أن هذا الصرح الصحي سيكون منجزا كبيرا لأبناء محافظة المهرة في ظل الضغط الكبير على المستشفى الحالي والتوسع في الأقسام.

وبيّن أن مشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي العام يأتي برعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة.

وسيتم إنشاء مشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي العام، على مساحة تبلغ 600 في 400 متر.

حضر وضع حجر الأساس مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، الأستاذ عوض مبارك سعد، ونائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك مزيون وعدد من المسؤولين.