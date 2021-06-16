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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيدان يناقش مع محافظ سقطرى الاوضاع الأمنية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع محافظ سقطرى رمزي محروس ومدير الأمن بالمحافظة العقيد فائز الشطهي الأوضاع الأمنية والخدمية في سقطرى.
وشدد وزير الداخلية على أهمية تماسك الاجهزة العسكرية والأمنية وتناغمها مع السلطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته أكد المحافظ على مواصلة السلطة المحلية بالمحافظة دعمها للأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز دورها في تثبيت الأمن وعودة السياحة للمحافظة.