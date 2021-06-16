حيدان يناقش مع محافظ سقطرى الاوضاع الأمنية بالمحافظة

من جهته أكد المحافظ على مواصلة السلطة المحلية بالمحافظة دعمها للأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز دورها في تثبيت الأمن وعودة السياحة للمحافظة.

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع محافظ سقطرى رمزي محروس ومدير الأمن بالمحافظة العقيد فائز الشطهي الأوضاع الأمنية والخدمية في سقطرى.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة