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حيدان يناقش مع محافظ سقطرى الاوضاع الأمنية بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

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ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع محافظ سقطرى رمزي محروس ومدير الأمن بالمحافظة العقيد فائز الشطهي الأوضاع الأمنية والخدمية في سقطرى.

 

وشدد وزير الداخلية على أهمية تماسك الاجهزة العسكرية والأمنية وتناغمها مع السلطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

من جهته أكد المحافظ على مواصلة السلطة المحلية بالمحافظة دعمها للأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز دورها في تثبيت الأمن وعودة السياحة للمحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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