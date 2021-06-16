شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يزور اللواء 137مشاة بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، لواء 137 مشاة بمحافظة المهرة.. ناقلا لمنتسبي اللواء تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.



وقال وزير الداخلية "أنتم دعم وأسناد لإخوانكم المقاتلين في القوات المسلحة والأمن ضد مليشيات الحوثي الانقلابية لإستعادة مؤسسات الدولة".. مشيرا الى أن الأثر الذي تعيشه محافظة المهرة من أمن واستقرار ناتج عن حرص الجميع وتثمينهم لدور مؤسسات الدولة.

وأضاف " عندما تقوم مؤسسات الدولة يستقر الجميع وعندما تنهار مؤسسات وتسيطر عليها المليشيات يصبح العيش صعباً في هذه المحافظات".

من جهته اكد قائد اللواء 137مشاة العميد محمد القاضي أن اللواء سيضل مخلصاً ووفياً للوطن ورهن إشارة قيادة الدولة.