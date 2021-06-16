بالفيديو: ظهور مفاجئ لفنانة عربية كبيرة بعد اجراء عمليات تجميل ...شاهد البشاعة التي ظهرت على وجهها

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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة الأردنية سوسن هارون للسخرية وانتقادات حادة عقب ظهورها في مقطع فيديو بوجه وشفاه منتفخة.

وظهرت سوسن هارون وهي تستعرض أحد المنتجات المخصصة لعلاج الشعر التالف، وطريقة استخدامه. قد يهمك ايضاً وأكد متابعو الفنانة أن وجهها مُنتفخ بشكل مبالغ فيه، بينما ذكر البعض الآخر أن شكلها الجديد منحها المزيد من الجمال.

وردت الفنانة على الانتقادات التي وجهت إليها مبررة سبب التغير في ملامحها بأنها استخدمت بسيروم خاص لكن بعض جمهورها لم يقتنع بهذا الأمر، وواصلوا انتقادها. .

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