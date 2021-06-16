شكرا لقرائتكم خبر عن متزوجة من رجل أعمال كبير منذ 13 عاما ذهبت لتجديد هويتها.. فكانت المفاجأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكتشفت سيدة مصرية ذهبت لاستخراج بطاقة رقم قومي في السجل المدني أنها مطلقة غيابيا من زوجها منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال محامي السيدة ” ر . أ” البالغة من العمر 38 عاما، محمد سليمان أنها متزوجة منذ أكثر من 13 عاما من رجل أعمال، ولديها ثلاثة أطفال، وتعيش بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وبحسب “سكاي نيوز”، أوضح سليمان، أن الزوجة كتشفت ذلك بعد فقدان بطاقتها الشخصية، فقررت استخراج أوراق هواية جديدة، لتكتشف المفاجأة الصادمة، وهي أنها مطلقة منذ عام 2015، مؤكدا أنها تعيش في حالة صدمه كبيرة لأنها عاشت طوال الفترة تلك معه في الحرام.
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