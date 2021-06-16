شكرا لقراءة خبر عن شاهد : ‘‘حفل زواج الأميرة حصة‘‘ الابنة الوحيدة ل‘‘لملك سلمان‘‘ يشعل مواقع التواصل ...صور تنشر لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/16 الساعة 01:00 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

احتفلت العائلة المالكة في السعودية، بعقد قران الأميرة حصة، الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبد العزيز على الأمير فهد بن سعد آل سعود.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر زواج الأميرة حصة وانتشرت صورًا تُظهر الاحتفال الذي أقامه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وإخوانه الاثنين الماضي.

و حضر الإحتفال الأمير فهد بن سعد بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أمراء أسرة ’’آل سعود‘‘، بحسب مواقع إخبارية سعودية.

وحظي الحفل بتفاعل واسع على مواقع التواصل وقدم كثير من المغردين التهاني للملك سلمان وداعين للأميرة حصة بالتوفيق في حياتها.

والأميرة حصة هي ابنة الملك سلمان الوحيدة من زوجته الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي التي توفيت عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

والأميرة حصة أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود وهي أيضا الرئيسة الفخرية لـ’’جمعية المسؤولية المجتمعية‘‘.