شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يفتتح الدورة الرابعة للجمعية الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية قبل لحظات الدورة الرابعة للجمعية الوطنية.



وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية والأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ العاصمة عدن وبحضور أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء الجمعية الوطنية ورؤساء لجان الجمعية الوطنية ورؤساء دوائر الأمانة العامة وشخصيات اجتماعية واعتبارية وسياسية وقادة عسكريين وأمنيين وحشد كبير من الإعلاميين والصحفيين.