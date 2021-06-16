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قرار لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع بتشكيل الهيئة التنفيذية بمديرية حجر

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم، القرار رقم (13) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديرية حجر.

 

وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية حجر  من الأخوة التالية أسماؤهم :

 

الإدارة التنفيذية  :

 

صالح يسلم باداؤود - رئيسًا للمكتب.

محمد عبدالله الشادلي باراس - نائبًا لرئيس المكتب.

- عمر سليمان باقاسم - نائبًا لرئيس المكتب.

بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.

 

وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5) من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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