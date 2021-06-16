شكرا لبحثكم عن خبر أشادا بالجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد .. القائد شيخٌ والمهندسُ الكاف في زيارةٍ تفقديةٍ لكلية الطب بجامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص :

تفقد القائد / عبدالرحمن شيخ والمهندس / عدنان الكاف عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سير العمل في كلية طب الأسنان بجامعة عدن .

حيث تجولا في عيادات ومعامل وأقسام وإدارات الكلية كافةً ، مُعبِّرَيْنِ عن شكرهما لكل الجهود المبذولة للرقي بهذا الصرح الأكاديمي المهم ولجهود عمادة كلية طب الأسنان ممثلة بالدكتور محمد حسن السقاف وكل الطواقم العلمية والإدارية فيها وعملهم بروح الفريق الواحد ..

ووعد شيخ والكاف بدعم هذا الصرح العلمي الذي يعد نموذجًا لابد أن يقتدى به في بقية المرافق والمؤسسات في العاصمة عدن..

وكان في استقبالهما لهذه الزيارة عميد الكلية الدكتور محمد السقاف ونقيب أطباء الأسنان في عدن الدكتور أوسان حميد ورئيس قسم pop الدكتور وجدي مغارف والمدير الإداري الأستاذ رياض فارغ والمدير المالي الأستاذ عماد الجرباء وعدد من الأطباء والإداريين في الكلية ..