البحسني يؤكد على أهمية التنافس بين الوحدات العسكرية في عملية التدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على أهمية التنافس بين الوحدات العسكرية في عملية التدريب والتأهيل، ورفع اللياقة البدنية لتنفيذ المهام العسكرية بكفاءة واقتدار.



جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ القائد البحسني على مستوى التدريب لقوة عسكرية جديدة بالمكلا، وأشار إلى أن الحياة العسكرية شاقة ويتعلم الجندي فيها الشجاعة والبطولة والإخلاص للوطن في سبيل حماية وحفظ الأمن بحضرموت.

وأوضح محافظ حضرموت أن التدريب يحد من الخسائر البشرية والمادية أثناء خوض المعارك، ويحافظ على معنويات وروح الجنود المرتفعة، ويجعل العدو يهاب القوة ويخشى مواجهتها، وقال: "ستعرفون مقدار قيمتكم عندما تنفذون المهام باقتدار ويشكركم عليها شعبكم وقائدكم أمام القيادات العسكرية الأخرى، وأن هذا التحفيز سيرفع من معنوياتكم".

وحث القائد البحسني على التواصل المستمر المتبادل بين الضباط والصف والجنود، وتلقى المعلومات الصحيحة من القيادات العسكرية، ورفع الوعي والحس الأمني وعدم الانجرار نحو الجهل والشائعات، معبراً عن أمله في هذه القوة والقوة الموجودة على أرض الميدان بأن تحفظ الأمن والاستقرار في حضرموت من الأعداء في الداخل والخارج، والمواصلة في تحقيق النجاحات والإنجازات العسكرية.

وأضاف المحافظ قائلاً: "نريد أن نصل إلى المستوى الذي نطمح إلى تحقيقه في التدريب والتأهيل للجنود، وأن ذلك سيتحقق بالتعاون المتبادل بين القادة مع الجنود"، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية ستدفع بكافة الأمور في سبيل تحسين أوضاع الضباط والصف والجنود.