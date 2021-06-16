تدشين حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح وضبط السيارات المخالفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

دشنت الأجهزة الأمنية، امس الثلاثاء، الحملة الموسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص وضبط السيارات المخالفة لنظام الجمارك والترقيم، بتوجيهات من محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية الاستاذ أحمد حامد لملس وبقيادة اللواء مطهر الشعيبي مدير أدارة أمن العاصمة عدن.

وأشرف العميد جلال ناصر الربيعي قائد قوات الحزام الأمني بعدن وأركان قواته العقيد عمار السرحي على نصب العديد من نقاط التفتيش المتحركة وكذلك الاطلاع على دور النقاط الأمنية الثابتة في مديريات العاصمة.

وقال العميد الربيعي: "أن الحملة انطلقت اليوم بنجاح منقطع النظير في كافة المديريات حسب الخطة الموضوعة من القيادة الأمنية ممثلة باللواء مطهر الشعيبي مدير أدارة امن العاصمة عدن"، مؤكداً استمرار الحملة حتى يتم تحقيق كل الاهداف المرصودة من قبل الاجهزة الأمنية بعدن.

وأضاف العميد الربيعي أن كافة الاجهزة الأمنية تساهم وبشكل مباشر في انجاح الحملة، مطالباً المواطنين أن يتعاونوا مع أجهزة الامن من أجل تحقيق كل نتائج المرجوه من الحملة ومن ضرورة تعزيز الدور المجتمعي والاعلامي في سبيل ذلك.

وفي سياق متصل، أستقبل مدير شرطة السير في العاصمة عدن العقيد جمال ديان في مكتبه بمديرية خورمكسر، العميد جلال الربيعي يرافقهُ النائب الأول لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن النقيب عبدالله عبدالخالق المنصري حيث ناقش اللقاء سير الحملة في يومها الاول وترتيبات عملية احتجاز السيارات المخالفة وزيادة التنسيق المشترك بين قوات الحزام الأمني وشرطة السير بعدن.

شارك في تدشين الحملة، القائم بإعمال عمليات الحزام الأمني المقدم خالد الفداء، وقائد القطاع الثالث النقيب كمال الحالمي، وقائد القطاع الشرقي النقيب ناصر الدهشلي، وقائد القطاع الثامن النقيب كرم المشرقي.

هذا وسبق تدشين الحملة الأمنية حملة توعوية يوم أمس من قبل التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني بعدن، شملت توزيع الملصقات الإرشادية وتوزيع برشورات توعوية تعرف بمهام جنود نقاط التفتيش من جهة، وتعرف حاملي السلاح غير المرخص وسائقي المركبات بالحملة من جهة أخرى.