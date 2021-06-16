شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العباب يتفقد سير العملية الاختبارية بمراكز وادي حضرموت والصحراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنه العليا للاختبارات الدكتور علي العباب، بمعية المديرالعام لمديرية سيئون الاستاذ محمد عوض العامري والاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت المراكز الإختبارية بمديرية سيئون (بثانويتي الصبان للبنين وباكثير للبنات وثانويتي سيئون النموذجية للبنين والبنات ونادي المعلم بسيئون.)



واستمع نائب وزير التربية والتعليم من رؤساء المراكز الإختبارية الى شرح حول سير العملية الاختبارية . كما استمع من مدير نادي المعلم بسيئون الاستاذ حسين الصبان الى الدور الذي يقوم به نادي المعلم لممارسة وانشطة وهوايات المعلمين . بدوره اشار المديرالعام لمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الى ان عدد المتقدمين لإنهاء إختبارات المرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي لهذا العام قرابة 5000 طالب وطالبة موزعين على 46 مركز إختباري بوادي وصحراء حضرموت.