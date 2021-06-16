شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقوق الانسان بانتقالي وادي حضرموت تدين احتجاز قيادات الإنتقالي في نقطة تابعة للإخوان بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

دان مدير إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي حضرموت أصيل بانافع احتجاز قيادات الإنتقالي في نقطة تابعة لمليشيات الإخوان بمفرق العين محافظة شبوة .



وقال بانافع في تصريح صحفي أن موكب أربعة من أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بوادي حضرموت تعرض صباح الثلاثاء للاحتجاز في نقطة تابعة للإخوان بمفرق العين محافظة شبوة استمر لساعات ومصادرة بطائقهم الشخصية وبطائق عضوية الجمعية الوطنية وما يحملون من مستندات و استفزازهم بعبارات واقول مستفزة ، وهم الاستاذ علي خميس الصويل ، والاستاذ حسين فرج العامري ، والاستاذ طارق بن بشر النهدي ، والاستاذ عرفان الهجري ، أثناء توجههم إلى العاصمة عدن لمشاركتهم في دورة الجمعية الوطنية ، و إطلاق سراحهم بعد ذلك .

وأشار إلى إن هذا الفعل الذي أقدمت عليه هذه المليشيات هو فعل إجرامي مدان وانتهاك لحقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي و المواثيق المتعلقة به ، وهو استمرار للخروقات التي ترتكبها هذه المليشيات والمخالفة لاتفاق الرياض ، وتصعيد يناقض عملية التهدئة وعملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن لأنها الأزمة