شباب في ابين يعثرون على عشرات الأفاعي الصغيرة داخل بطن أفعى كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

تمكن مجموعة شباب من القضاء على افعى كبيرة فجر امس الثلاثاء في قرية كبران بمديرية مودية.



وعقب القضاء على الافعى خرج من بطنها عشرات الافاعي الصغيرة.

ونشر ناشطون صورة الافعى المقتولها وصغارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرب البعض من ظهور هذا النوع من الافاعي التي تلد ، رغم انه من المعروف ان الافاعي تبيض.

حيث قام الشباب بالقضاء على الافعى الضخمة وصغارها حتى لاتتسب بلدغ المواطنين او الاطفال في القرية.

وتخرج الافاعي والثعابين السامة من جحورها الى وديان المنطقة خصوصا في فصل الصيف بحثا عن البرودة في هذه الاجواء الحارة.