شكرا لبحثكم عن خبر الشيخ هاني بن بريك يصدر رد مزلزل على تصريحات طارق عفاش : المجلس الانتقالي لم يتفق مع أحد على ان الشمال والجنوب يقرران وحدة اندماجية او كنفدرالية او من إقليمين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان المجلس الانتقالي لم يتفق مع أحد على ان الشمال والجنوب يقرران وحدة اندماجية او كنفدرالية او من إقليمين،، مشيرا الى ان الجنوب هو من يقرر مصيره دون مشاركة أحد.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في تويتر: لم يتفق الانتقالي مع أحد على” أن الشعبين في الجنوب والشمال يقرران وحدة اندماجية ، أو كنفدرالية أومن إقليمين".

واوضح بن بريك ان من يقرر مصير الجنوب هو شعب الجنوب فقط لاغير، ولايشاركه في هذا أي شعب آخر، وقد فوض هذا الشعب الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لقيادته نحو الاستقلال وقيام دولة الجنوب الفدرالية.

وتاتي هذه التصريحات القوية للشيخ هاني بن بريك ردا على تصريحات ادلى بها طارق عفاش تحدث فيها عن اتفاق ابرمه مع الرئيس عيدروس الزبيدي بشان مستقبل الجنوب والوحدة اليمنية.