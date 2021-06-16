شكرا لبحثكم عن خبر استمرار موجة غبار واسعة الإنتشار في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته التنبيهية من حالة جوية مغبره واسعة الانتشار في عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

وتوقعت النشرة التي اطلع عليها، ، إن تتأثر مناطق واسعة من بلادنا بموجة الغبار الواسع الانتشار والتي إمتدت الى المناطق الصحراوية والمرتفعات والهضاب الداخلية وصولا الى السواحل الجنوبية والشرقية وأجزاء من السواحل الغربية.

وسجلت أدنى رؤية أفقية خلال الساعات الماضية في كلا من :-

300 متر في سيئون 400 متر في المحويت 500 متر في عتق

1600 متر في صنعاء 2000 متر في حجة وذمار 3000 متر في الغيظة وعمران وإب

5000 متر في عدن 6000 متر في الحديدة

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن موجة الغبار على المناطق الأنفة الذكر ستستمر مع تحسن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق الشمالية من المحافظات الصحراوية والجبلية.

كما تشير صور الأقمار الاصطناعية الى تشكل موجة غبار أخرى مصدرها شمال شرق الجزيرة العربية تتواجد حاليا شمال الربع الخالي ومن المتوقع أن تتأثر بها أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة في حالة إستمرار إنتظام نشاط الرياح الشمالية .

ومن المتوقع أيضا أن تتهيأ الفرص لتشكل خلايا من السحب الركامية أثناء الفترة المسائية يرافقها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وعليه : فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية لا يزال ينبه :-

* المواطنين في المحافظات المتأثرة بالغبار والعوالق الترابية خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار والاخوة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

* المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية.