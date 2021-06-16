شكرا لبحثكم عن خبر استمرار انخفاض أسعار الذهب في صنعاء مقابل استقراره في عدن صباح اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقدم لكم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأربعاء 16 يونيو 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي: الأسعار في صنعاء: الجنية الذهب: شراء منكم 253500 بيع لكم 257000 الجرام 21 : شراء 31500 بيع 33500 و أكثر (حسب المصنعية) الجرام 24 : شراء36200 بيع37400 وأقل/أكثر(حسب وزن السبيكة) الجرام 18 : شراء بمعدل 26200 بيع 28200 وأكثر(حسب المصنعية) الأسعار في عدن: جنيه الذهب الشراء:393,000 البيع: 399,000 - جرام عيار 21 الشراء: 49,000 البيع : 52,000

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