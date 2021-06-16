ولادة انسان براس حيوان في السعودية .. ماذا يجري؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - وفقا لما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لذئب على هيئة بشر قال ناشروه أنه ظهر في شمال المملكة.

وظهر في المقطع المتداول ذئب مقتول ممدد على الأرض على هيئة جسم بشري برأس ذئب وزعم ناشروه أنه قتل بعدما هاجم مواطنين في محافظة “القريات” شمال المملكة.

ومن جانبها نفت “هيئة مكافحة الإشاعات” في السعودية هذه المزاعم وقالت إن الفيديو المتداول هو مجسم وعمل فني للفنان والنحات جوزيف روب كوباسكي.

وأشارت الهيئة عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أن ” كوباسكي” نشر المجسم على حسابه على الانستغرام في مارس الماضي.

وكان المقطع أثار حالة من الفزع والرعب لدى سكان المناطق الشمالية عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل.