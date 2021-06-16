- 1/2
- 2/2
شكرا لقراءة خبر عن شاهد : الراقصة صافيناز تستعرض جسدها بالكامل على البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/16 الساعة 08:00 صباحاً (خليج الجزيرة - سالي محمد)
تحرص الراقصة الأرمينية صافيناز على نشر صور ومقاطع فيديو مثيرة لها في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحتها الشخصية على الانستغرام .
نشرت الراقصة صوفيناز مؤخرا عدة صور جريئة عبر حسابها على الانستجرام ، وظهرت بمظهر جرئ للغاية من داخل البحر بملابس كشفت عن أجزاء كبيرة من جسدها .
تفاعل جمهور ومتابيعين الراقصة صوفيناز على منشورها الذي تضمن عدة صور لها بملابس السباحة " المايو " في وسط البحر ، حيث لاقت صورها ردود أفعال كثيرة وتعليقات انهالت عليها بشكل كبير فور نشرها تلك الصور لا سيما انه الراقصة الارمينية صوفيناز تتمتع بشهرة واسعة ومحبة الكثير من الجمهور لها بسبب رقصها الجميل وملامحها الجذابة .
يذكر ان الراقصة صوفيناز طرحت مؤخرا أغنية "كلو حلو" ، التي قدمتها على طريقة "الديو" مع الفنانة المصرية منة عطية خلال شهر مارس من العام الحالي 2021
وتفاجأ المشاهدون من قدرة غناء صافيناز باللغة العربية بطلاقة، على الرغم من أن المقاطع التي أدتها ليست صعبة ومكررة في الأغنية .
الفيديو كليب لم يخلو من الرقص المثير والملابس المكشوفة ، الذي تعود جمهور صافيناز عليه طيلة فترة ظهورها على الساحة الفنية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الراقصة صافيناز تستعرض جسدها بالكامل على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.