شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء : صدور حكم قضائي بإعدام زعفران زايد رميا بالرصاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي، يوم امس الثلاثاء 15 يونيو / حزيران 2021م، حكما بالاعدام على ناشطة حقوقية في صنعاء.

وقالت الناشطة اليمنية نورا الجروي على تويتر، إن الحكم قضي بإعدام رئيسة منظمة تمكين المرأة، زعفران زايد رميا بالرصاص، دون الإشارة إلى التهم التي وجهت الناشطة زعفران زايد.

موضحة أن الحكم بعد الثاني من نوعه الذي تصدره مليشيا الحوثي ضد امرأة يمنية.

وتخضع خلال ذلك الفنانة الشابة اليمنية انتصار الحمادي للمحاكمة رغم بطلان كافة الإجراءات وانتفاء التهم وتعرضها للخطف غير القانوني من الشارع في فبراير الماضي وتعرضت للانتهاكات التعسفية ومحاولات القسر على ممارسة الفاحشة.