شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح يتحدث لاول مرة عن اتفاقه مع "عيدروس الزبيدي" بشأن مصير الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف العميد طارق صالح رئيس المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية مادار بينه وبين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بخصوص الوحدة اليمنية .

وقال طارق صالح : " جلسنا مع الأخ رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وتحدثنا أن هدفنا هو صنعاء وما بعد صنعاء حينها الشعب هو من يقرر، يريد وحدة اندماجية ، اوكونفدرالية او من اقليمين أو غيره" .

وأضاف صالح في مقابلة له مع وكالة "سبوتينك " الروسية: هذا قرار بيد الشعب وليس بيدي ولا بيد أحد اما نحن في المقاومة الوطنية فنحن مع الوحدة."

وخلال الحوار ٌقال العميد طارق، حول شكل الدولة المتوقعة "لا نستطيع الحديث عن شكل الدولة وهي غير موجودة بالأساس".

واختتم صالح حديثه بالقول :"عندما نستعيد صنعاء وتكون هناك حكومة أو مجلس رئاسة ويدخل الناس في حوار، حينها الشعب هو من يقرر إذا ما كان يريد دولة اتحادية أو وحدة اندماجية أو أقاليم ، ما يقوله الشعب نحن معه...