شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن أعطته بندق آلي كلاشنكوف ومسدس روسي وخاتم ذهب ومبلغ مالي.. ضبط سائق تاكسي بصنعاء هدد طالبة ”يمنية” جامعية بنشر صورها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأنه تم ضبط سائق تاكسي بالعاصمة صنعاء هدد طالبة "يمنية" جامعية بنشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر المصدر لـ"المشهد اليمني"، أن الطالبة أعطت السائق المبتز بندق آلي نوع كلاشنكوف ومسدس روسي وخاتم ذهب ومبلغ مالي يقدر بأكثر من ستون الف ريال يمني، لكنه استمر في تهديدها وابتزازها.

وأشار المصدر إلى أن الطالبة الجامعية أبلغت مركز شرطة الجراف عن أنها منذ ما يقارب العام استأجرت سيارة تاكسي لإيصالها إلى الجامعة، ونسيت هاتفها في السيارة، وعندما اتصلت على هاتفها أجاب سائق التاكسي فطلبت منه إعادة الهاتف، فأخبرها أنه قام باستخراج صورها من الهاتف وهددها بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي مالم تعطيه مبلغ مالي.

ولفت المصدر إلى أن الطالبة رضخت لتهديده وسلمته مبلغ مالي مقابل حذف الصور وعدم نشرها، لكنه استمر بتهديدها وابتزاز ها خلال فترات متقطعة، على مدار عام كامل، بعد أن أعطته خلال تلك الفترة ( ستون ألف ريال، وبندق آلي نوع كلاشنكوف ، ومسدس روسي ، وخاتم ذهب ) لكنه استمر في تهديدها وابتزازها؛ ما دفعها إلى تقديم بلاغ الى مركز الشرطة الجراف بتاريخ 19 مايو المنصرم، الذي تمكن في وقت لاحق من ضبط سائق السيارة التاكسي الأجرة، الذي اعترف بجريمته، وبكل ما أخذه من الضحية عن طريق التهديد.

وتشهد العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أعمال نهب وابتزاز وسلب في ظل فقر مدقع وإفقار متعمد أدى الى ارتفاع نسبة الجرائم في السنوات الاخيرة رغم التعتيم الاعلامي.