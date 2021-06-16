شكرا لبحثكم عن خبر مصنع حوثي للخمور شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خلف اشتباك بين مسلحين حوثيين وقبليين في شرقي صنعاء قتلى وجرحى بين الجانبين. الاشتباك اندلع بحسب مصادر محلية، عقب رفض الأهالي في مديرية بني حشيش، إقامة مصنع للخمور، تخطط قيادات حوثية لإقامته في المنطقة. وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية حاولت افتتاح مصنع للخمور شرقي العاصمة صنعاء، غير أن هذا الأمر قوبل برفض من قبل الأهالي لتندلع اشتباكات بين الجانبين خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين انتشارا غير مسبوق لتجارة الحشيش والمخدرات والخمور برعاية قيادات حوثية كبيرة.

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