شكرا لبحثكم عن خبر مشهد مروع لسحب وسحل مليشيا الحوثي لمسن يمني امام افراد اسرته وصرخات النساء لم تشفع له.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مسلحون حوثيون على سحب وسحل مسن يمني امام افراد اسرته دون ان تردع المليشيات صرخات النساء التي تعالت مع اقدام عناصر المليشيات بجرجرة المسن دون رحمة ولم يشفع له نجله الذي قتل في صفوف الحوثيين. واعتدى مسلحون حوثيون على المُسن صالح علي الويس بعد رفضه السماح لهم بنهب أرضه. وقاموا بسحله دون ما اعتبار لكبر سنه ولا صراخ ابنته كما يظهر الفيديو. وتقوم المليشيات الحوثية على ارتكاب من هكذا جرائم بحق المواطنين في مناطق سيطرتها دون وازع او ضمير.

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