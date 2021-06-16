شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة اليمنية أروى تنهار وتبكي على الهواء ... ناشدت السعودية بالتدخل العاجل .. وهذا ما وصفت به اليمن ولبنان ! (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت الإعلامية والفنانة اليمنية أروى في مقطع مصور جديد على تطبيق التواصل الاجتماعي للقصص القصيرة "سناب شات" وهي منهارة وتبكي من سوء الأوضاع المتردية في لبنان حيث تقيم مع عائلتها هناك.

وشرحت الفنانة أروى وضعها وحياتها الصعبة جداً في دولة لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في لبنان لدرجة عدم حصولها على الدواء أو الخضوع للفحوص الطبية اللازمة.

ووصفت أروى تردي الأوضاع في لبنان بقولها: "تخيلوا لا يمكنني إيجاد الدواء ولا حتى إجراء فحص دم، والآن يأتيني من يتغابى ليقول لي: إرجعي إلى بلدك".

وأضافت خلال حديثها وهي تبكي ومنهارة: "أنا لا أعلم بلداً آخر غير السعودية، وموطني اليمن وضعه مثل لبنان، أصبحا تقريباً متساويين بالخراب".

وخلال تصوير مقطع الفيديو مرت الفنانة أروى بجانب صف طويل من السيارات الواقفة لمدة ساعة كاملة حيث أن أصحابها ينتظرون دورهم من أجل التزّود بمادة الوقود.

وأشارت الفنانة أروى خلال حديثها أنها لا تستطيع السفر مباشرة من لبنان إلى السعودية وذلك بسبب قيود السفر الخاصة المحددة في المملكة والمتعلقة بجائحة كورونا.

وبسبب هذه الإجراءات ستضطر أروى إلى أخذ ابنتها وزوجها إلى بلد آخر لمدة لا تقل عن أسبوعين، كي تستطيع الدخول إلى المملكة والذهاب إلى منزلها في العاصمة الرياض.