شكرا لبحثكم عن خبر القضاء على افعى ضخمة في مديرية مودية .. لن تصدق ماذا وُجد ببطنها !! (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احمد ادريس تمكن مجموعة شباب من القضاء على افعى كبيرة فجر اليوم الثلاثاء في قرية كبران بمديرية مودية وعقب القضاء على الافعى خرج من بطنها عشرات الافاعي الصغيرة ونشر ناشطون صورة الافعى المقتوله وصغارها على مواقع التواصل الاجتماعي واستغرب البعض من ظهور هذا النوع من الافاعي التي تلد ، رغم انه من المعروف ان الافاعي تبيض حيث قام الشباب بالقضاء على الافعى الضخمة وصغارها حتى لاتتسبب بلدغ المواطنين او الاطفال في القرية وتخرج الافاعي والثعابين السامة من جحورها الى وديان المنطقة خصوصا في فصل الصيف بحثا عن البرودة في هذه الاجواء الحارة

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