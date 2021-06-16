السعودية تكشف عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على وقف التصعيد بأشكاله كافة.
جاء في الاجتماع الذي عقده الفريق السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، مع طرفي الاتفاق، ممثلاً في الحكومة اليمنية برئاسة حسين منصور، وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ساد الاجتماع أجواء إيجابية، أكدوا خلالها وقف التصعيد بأشكاله كافة، وعلى الترتيبات اللازمة لحماية وعودة الحكومة إلى عدن، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
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