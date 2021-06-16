شكرا لقراءة خبر عن شاهد فيديو صادم لـ"نائلة" ابنة الأمير تميم مع جدها الشيخ حمد التقط دون علمهما يحظى بتفاعل واسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/16 الساعة 05:00 صباحاً (خليج الجزيرة - متابعات - خالد الزريقي)
حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يتناول الفطور الجماعي مع أحفاده، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.
مقطع الفيديو المتداول أظهر الشيخ حمد بن خليفة، في سوق واقف وهو يتناول الفطور مع جميع أحفاده وسط المواطنين.
وبرز في المقطع ظهور الشيخة نائلة ابنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي ظهرت تحمل أختها الصغيرة ويداعبها جدها.
https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1208803290802262017?s=20
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