ٌُ - وفاة أربع نساء وإصابة أُخريات.. عرس يتحول إلى عزاء بمحافظة "عمران"

المنامة - ياسر ابراهيم - تحول حفل زفاف إلى عزاء، إثر سقوط جدران مبنى اتخذ كخيمة لإقامة العرس، بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران (شمال اليمن).

وأفادت مصادر محلية "أن أربع نساء توفين، بينهن جدة العروسة وابنة خالها، وأصيبت العشرات منهن جراء سقوط جدار المبنى الذي كان يقام فيه العرس نهاية الأسبوع الماضي".

وأضافت "أن المبنى لم يكن مسقوفاً مما اضطر صاحب الوليمة أن يقوم بتغطية المبنى بطرابيل قماشية وقاموا بربطها إلى الجدران، فأتت موجات رياح قوية أدت إلى سقوط الجدار على النساء الحاضرات في الوليمة".

وأشارت المصادر "أن أسرة العروسة قامت بإلغاء العرس وتأجيله، وأن عدد الوفيات قابل للزيادة، حيث إن العديد من النساء لا تزال في العناية المركزة وإن حالاتهن خطيرة".

الجدير ذكره أن اليمنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وخصوصاً بعد حملات الجباية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ومداهمتها للأعراس لجأوا إلى إقامة أعراسهم في منازلهم هروباً من مضايقات الميليشيا لإقامة الأعراس في الأماكن المخصصة.