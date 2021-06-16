عدن.. وفاة أحد موظفي الكهرباء أثناء تأدية عمله في منطقة "العريش"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، الإثنين، أحد موظفي مؤسسة الكهرباء، أثناء تأديته عمله، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن أحد المهندسين التابعين للمؤسسة العامة للكهرباء، توفي أمس الإثنين، وهو يؤدي واجبه، في منطقة العريش".

وأوضحت المصادر، "أن موظف الكهرباء صعد على الكمبة لإصلاح الخلل في كهرباء المنطقة، ونتيجة للربط العشوائي للكهرباء فقد أدى ذلك إلى حدوث التماس كهربائي أدى إلى وفاة عامل الكهرباء وهو على الكمبة، يؤدي واجبه".

وتداول ناشطون صورا لعامل الكهرباء بعد وفاته وهو معلق على الكمبة التي كان يقوم بإصلاح الخلل الكهربائي فيها. وقد حاول المواطنون انقاذ موظف الكهرباء، لكنه فارق الحياة على الفور.

وكانت مدينة عدن، قد شهدت مساء الأحد الماضي، حريق في إحدى المحولات الكهربائية في منطقة الممدارة، نتيجة الربط العشوائي وارتفاع الأحمال.

وأمس قالت وزارة الكهرباء إنها ناقشت الآليات المناسبة لتنفيذ حملات لإزالة الربط العشوائي، وتحصيل الفواتير والمديونيات لدى كبار المستهلكين في المدينة.