وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي نظيره الكويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ د. احمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن مناقشة ملف سد النهضة الاثيوبي، والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة .



وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء، استعرض بن مبارك مستجدات الاوضاع في اليمن والجهود الاقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار، في ظل تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لجميع المبادرات وتحديها للمجتمع الدولي واستمرارها في الهجمات الارهابية على المدنيين في مارب وحيس واستهداف اراضي المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة .. مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على عدم رغبة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران الجنوح الى السلام وانهاء الحرب.

ومن جانبه اعرب وزير الخارجية الكويتي د. احمد الصباح عن ادانته واستنكاره للهجمات الصاروخية التي تطلقها مليشيات الحوثية على المدنيين في مارب وحيس واستهداف اراضي المملكة العربية السعودية .. معتبراً استمرار هذه الهجمات العدوانية واستهداف المدنيين الابرياء تقويضا لاستقرار المنطقة وتجاهل المساعي الاقليمية والدولية الرامية الى الوصول الى حل السياسي المنشود ويؤكد الطبيعة العدوانية الذي تسلكها المليشيات الحوثية والحاجة لوضع حد لتصرفاتها الغير مسؤوله.

كما جدد موقف بلاده الثابت تجاه الشرعية الدستورية ودعم وحدة اليمن وأمن وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام الدائم والشامل في اليمن.