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الرئيس هادي يعزي في وفاة البرلماني السابق الشيخ علي زيد العطوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق الشيخ علي زيد العطوي.

واشار الرئيس في برقيته، التي بعثها لاولاد واهل وذوي الفقيد الى مناقبة الوطنية ومواقفه النضالية وادواره الاجتماعية واصلاح ذات البين..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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