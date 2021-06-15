الارياني يدين جريمة تصفية مليشيا الحوثي ‏للأسير القاضي عبده الحجري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات ما تعرض له ‏الأسير القاضي عبده الحجري -قاضي التنفيذ في محكمة غرب إب- من تعذيب وحشي ادى الى وفاته في معتقلات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بعد اصابته ووقوعه في الأسر بإحدى معارك الجيش الوطني مع المليشيا الارهابية في منطقة مريس بمحافظة الضالع.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الجانب الحكومي ضم القاضي الحجري ضمن كشوفات تبادل الأسرى والمختطفين التي افشلتها مليشيا الحوثي الارهابية مؤخرا، قبل أن تتفاجئ اسرته بتسليم جثته وعليها آثار تعذيب وحشي حال دون التعرف عليه.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء ترفع عدد الاسرى والمختطفين الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية إلى اكثر من ثلاثمائة وعشرين ضحية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الدولي والأمريكي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لإدانة جرائم تعذيب وتصفية الاسرى والمختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية، والضغط على قيادة المليشيا لاتمام عملية التبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" تنفيذا لاتفاق ستوكهولم".