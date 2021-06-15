شكرا لبحثكم عن خبر نائب وزير التربية يشيد بالأجواء المستقرة بالمراكز الإختبارية في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون - الاعلام التربوي

أشاد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور علي العباب بالأجواء المستقرة والهدوء التام داخل المراكز الاختبارية في مديريات وادي حضرموت لتسير العملية الاختبارية بشكل جيد ومتميز .

وأعرب نائب الوزير في لقائه بوكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري عن إعجابه وتقديره بالجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء لمساندة مكتب وزارة التربية لإنجاح سير العملية الاختبارية على الوجه الأكمل ، وهذا ما تميزت به حضرموت على الدوام .

وتمنى نائب وزير التربية للطلاب والطالبات المتقدمين لهذه الاختبارات التوفيق والنجاح ، مشيرا أن اللجنة العليا للاختبارات راعت ظروف الطلاب بشكل كامل عند وضع الأسئلة بحيث تكون عند مستوى الطلاب خاصة في الوضع الراهن الذي تمر به البلد ، وتم اختيار عدد من المصححين ومقدري الدرجات الذين يأخذون في حسبانهم تلك الأوضاع .

وقال نائب وزير التربية: أن الاختبارات هي ثمرة جهد لسنوات طويلة للطالب فيجب أن تكون هذه الحصيلة حقيقة بناءا على مقاييس واقعية ومنطقية بعيدا عن الغش ، مطمئنا الطلاب أن قيادة الوزارة الى جانبهم ، منوها أن إقامة الاختبارات التحريرية تعد داعم أساسي للشهادة العامة لطلابنا للاعتراف بها عند السفر للمنح الدراسية في الدول الأخرى .

من جانبه أكد وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري أن السلطة المحلية أولت في مقدمة مهامها الجانب التربوي كل الاهتمام والرعاية إنطلاقا من إدراكها بأهمية التعليم وانعكاساته على الجوانب التنموية في العديد من المجالات ، مجددا استمرار هذا الاهتمام خلال الفترة القادمة نظرا للاحتياجات المتعددة لهذا القطاع الحيوي المهم .

الجدير ذكره وفي سياق متصل قام نائب وزير التربية والتعليم د. علي العباب يرافقه مدير عام مكتب التربية والتعليم بحضرموت الوادي الدكتور محمد فلهوم ومدير مديرية سيئون الاستاذ محمد عوض العامري ، والاستاذ عادل بن مرعي رئيس قسم التعليم بمكتب التربية بالوادي ، ومدير إدارة التربية بمديرية سيئون الاستاذ خالد بلفاس بزيارة تفقدية لثانوية الصبان للبنين وثانوية سيئون النموذجية للبنات ،وثانوية سيئون النموذجية للبنين

وكذا ثانوية الأديب باكثير للبنات بسيئون والتي تضم ثلاث مدارس للتعليم الثانوي (ثانوية باكثير وثانوية العلا الأهلية والسيدة خديجة الأهلية) واطلع من خلالها على سير الاختبارات في تلك المراكز ، وقد أعجب نائب وزير التربية بالترتيب والتنسيق الرائع في المراكز الاختبارية ، شاكرا في الوقت ذاته كل الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز الاختبارية ولجنة الكنترول في تهيئة الأجواء للطلاب والطالبات دون أي صعوبات أو عراقيل .