شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد العلوم الصحية بالمهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أهمية مخرجات معهد العلوم الصحية في محافظة المهرة، التي من شأنها رفد مديريات المحافظة بالكادر الصحية المؤهلة والقادرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوزير الصحة العامة والسكان الدكتور الدكتور قاسم بحيبح اليوم الثلاثاء، ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك، للاطلاع على سير العملية التعليمية في معهد العلوم الصحية في المحافظة.

واطلع الوزير بحيبح من إدارة المعهد، على مستوى انضباط الكادر التعليمي والأكاديمي وقوام الملتحقين بالمعهد في كافة الأقسام، وكذا الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية.

وشدد وزير الصحة العامة والسكان على أهمية استمرار العملية التعليمية في المعهد وتأهيل المزيد من الكوادر الصحية، مؤكداً دعم الوزارة لكافة انشطة المعهد لما من شأنه توسيع انشطته الصحية بما يلبي كل احتياجات مديريات المهرة من الكادر الصحي، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض دوره التعليمي والأكاديمي.