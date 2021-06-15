القوات المشتركة ترصد 10 مسيَّرات حوثية في سماء الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

رصدت القوات المشتركة، مساء الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021م، تحليق 10 طائرات مسيّرة استطلاعية أثناء تحليقها فوق سماء الحديدة والساحل الغربي باليمن.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت، اليوم الثلاثاء، في اقل من 12 ساعة، تحليق 10 طائرات استطلاعية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، فوق مناطق متفرقة من محافظة الحديدة والساحل الغربي.

وأوضح المصدر، أنه تم رصد طائرتي استطلاع فوق أجواء منطقة الجبلية، فيما رُصدت ثمان أخرى في أجواء مركز مديريتي حيس والتحيتا بواقع أربع طائرات في كل مديرية.

وكثفت المليشيا الحوثي من عملياتها العسكرية ضمن خروقاتها اليومية لاتفاق ستوكهولم، وسط صمت مريب للأمم المتحدة ومجلس الأمن