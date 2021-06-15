لقاء في عدن يناقش إستعدادات إقامة بطولة التايكواندو لأندية أبطال المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، اليوم، مع ممثل اللجنة الفنية لاتحاد التايكواندو عبدالله الشرفي، الاستعدادات لإقامة بطولة التايكواندو لأندية أبطال المحافظات.



وخلال اللقاء، أشاد الخليفي بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد التايكواندو واستعداداته لإقامة بطولة الجمهورية لأندية المحافظات والتي تحمل اسم فقيد الرياضة اليمنية خالد صالح حسين، عقب قرار وزير الشباب الرياضة باستئناف النشاط الرياضي والشبابي الذي توقف بسبب انتشار وتفشي الموجة الثانية من (كوفيد 19).

من جانبه، قدم الشرفي شرحًا تفصيلًا عن كافة الترتيبات والتجهيزات التي قام بها اتحاد التايكواندو لانطلاق البطولة التي ستنطلق منافساتها في الـ9 من يوليو القادم .. موضحاً إن البطولة ستشهد هذه المرة تقنية جديدة متمثلة، بـ(استخدام جهاز احتساب النقاط الالكتروني) .

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة أبطال محافظات (عدن، ولحج، والضالع، وأبين، والمكلا، وسيئون، والمهرة، وتعز)، وستجرى منافساتها على الصالة الرياضية المغلقة بعدن.