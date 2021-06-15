بلادنا تشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، على رأس وفد بلادنا في اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بناء على طلب كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، لبحث آخر التطورات الخاصة بملف "سد النهضة الاثيوبي".



واستمع الاجتماع إلى الاحاطتين اللتين قدمتا من وزيري خارجية مصر سامح شكري والسودان مريم الصادق بشأن آخر التطورات التي شهدها ملف سد النهضة والجهود الاقليمية والدولية بشأنه .

وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ان الامن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي، ورفض أي عمل او اجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.

وثمن المجلس جهود جمهورية جنوب افريقيا خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي وللرئاسة الحالية المتمثلة في جمهورية الكونغو، في سبيل التوصل الى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، واكد على أهمية التفاوض بحسن نية من اجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم.

عقب ذلك، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك بشأن فلسطين اجتماعا لها .

وأقرت اللجنة استمرار التحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة وباقي الاراضي الفلسطينية .