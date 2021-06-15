وزير الصحة يطلع على سير العملية التعليمية بمعهد العلوم الصحية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، على سير العملية التعليمية في معهد العلوم الصحية بمحافظة المهرة.



وتعرف الوزير بحيبح ومعه مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عوض مبارك، من إدارة المعهد، إلى شرح حول مستوى انضباط الكادر التعليمي والأكاديمي والطلاب الدارسين بالمعهد في كافة الأقسام والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية.

واشار وزير الصحة، الى أهمية تأهيل المزيد من الكوادر الصحية بالمحافظة..مؤكداً دعم الوزارة لكافة أنشطة المعهد وتوسيع قاعدته بما يلبي احتياجات مديريات المحافظة من الكادر الصحي..مشيداً بجهود عمادة وكادر المعهد في رفد القطاع الصحي بكوادر صحية مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع المحلي في مختلف مديريات المحافظة.