قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بنيران أبطال الجيش في جبهة الجدافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيا في جبهة الجدافر خلال الساعات الماضية انتهت بسقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات وتجمعات معادية في ذات الجبهة وأسفر القصف عن تدمير أطقم ومعدات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات".