مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات بكمين محكم في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوق

نفذت القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية، الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021م، كميناً محكماً شمالي الجوف، أسفر عنه مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية الإرهابية.



ووفق مصدر عسكري، استدرجت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن المجموعة الحوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقعهم، حيث تفاجأت بوقوعها في كمين محكم يحاصرها أفرادهم مسنودين بالمقاومة الشعبية من جميع الاتجاهات.

وباشرهم أفراد القوات الحكومية ورجال المقاومة بنيران كثيفة قتلت عددا منهم وجرحت آخرين.

وخلال الأسبوعين الماضيين كثّفت المليشيا الحوثية من عملياتها العسكرية في عدد من جبهات المحافظة بعد دفعها بتعزيزات بشرية وعسكرية معظمها تعرضت لضربات مباشرة من مقاتلات التحالف قبل وصولها وجهاتها