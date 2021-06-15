بن مبارك يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.



واستعرض الوزير بن مبارك، مع نظرائه العرب التطورات الراهنة في بلادنا ومستجدات عملية السلام ورؤية الحكومة اليمنية لكافة المسارات المحتملة في ظل التعنت الحوثي ورفض الميليشيات الانقلابية لكل المبادرات الرامية إلى إعلان وقف إطلاق النار..معبراً عن تقدير الحكومة اليمنية لكافة الدول العربية لدعمها المستمر للشرعية الدستورية في بلادنا..مؤكداً بأن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، أن انتهاكات المليشيات الحوثية وحصارها للمدن واستمرار عدوانها على المدنيين وسجن الصحفيين وناشطي حقوق الانسان في كافة مناطق اليمن هي جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الانسان..مشيراً الى ان استمرار تصعيد الميليشيات الانقلابية واستمرار عملياتها العسكرية في مدينة مأرب يمثل دليلاً واضحاً على رفضها للسلام وعرقلتها لكافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لانهاء الحرب في اليمن ويؤكد على تبعية وارتهان المليشيات للنظام الايراني ومشروعه التدميري في المنطقة.

ولفت بن مبارك، الى قيام المليشيات الحوثية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وسرقتها وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي، وافتعالها للعديد من الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها وتشجيعها للسوق السوداء التي تستغلها لتمويل عملياتها العسكرية والإثراء غير المشروع لقياداتها..مشيراً إلى تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر مؤخرا الذي أكد بأن الحوثيون نهبوا ما لا يقل عن 1,8 مليار دولار في العام 2019، كانت مخصصة في الأصل كإيرادات للحكومة اليمنية لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، واستخدموا هذه الأموال لتمويل مجهودهم الحربي.