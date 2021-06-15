اجتماع لكتلة المياه والإصحاح البيئي يناقش احتياجات مخيمات النازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع لكتلة المياه والإصحاح البيئي بمحافظة مأرب، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، الاحتياجات الأساسية لمخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة في مجالي المياه والإصحاح البيئي وتقييم المشاريع المنفذة في تلك المخيمات والصعوبات والتحديات التي تواجهها والمقترحات الممكنة لمعالجتها.



وأقر اجتماع الكتلة التي تنضم في عضويتها عدد من المنظمات الدولية والمحلية والمكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة، جملة من الإجراءات الهادفة لتفعيل عمل الكتلة وتوحيد جهود أعضائها وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لوضع خطة مشتركة بأولويات النازحين واحتياجاتهم الملحة في مجالي المياه والإصحاح البيئي والعمل معا لتنفيذ مشاريع مياه ناجحة ومستدامة ومنع الحفر العشوائي والحلول المؤقتة.

وكلف المجتمعون، مكتب منظمة الهجرة الدولية في مأرب بإدارة الكتلة وجمع مصفوفات كافة مشاريع المياه والإصحاح البيئي في المحافظة من شركاء العمل الإنساني، وتنفيذ مسح مشترك لتقييم وضع مشاريع المياه في جميع مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة والعمل على إعادة تشغيل كافة المشاريع المتعثرة ورفض أي مشاريع لم تقرها الكتلة بالتنسيق مع المكاتب الحكومية المختصة.

وخلال الاجتماع، أكد الوكيل مفتاح، أهمية دور كتلة المياه والإصحاح البيئي في مساعدة النازحين والمجتمع المضيف لهم في محافظة مأرب في الحصول علی مياه نظيفة وآمنة وحمايتهم من الأوبئة والأمراض الفتاكة التي تتكاثر وتنتقل من خلال مصادر المياه الملوثة..مشيداً بمشاريع وتدخلات عدد من المنظمات الدولية المنفذة في محافظة مأرب في مجالي المياه والإصحاح البيئي خلال السنوات الماضية.. داعيا كافة المنظمات المحلية والدولية الشريكة إلى توسيع حجم تدخلاتها وتنفيذ مزيد من المشاريع المائية والبيئية المدروسة المستدامة في كل مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة.