المليشيا الحوثية تدفن 15 صريعاً بينهم منتحلو رتب عسكرية (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

تم الاثنين 14 يونيو/ حزيران 2021م، رصد دفن مليشيا الحوثي عددا من القتلى في محافظات "صنعاء، تعز، البيضاء، حجة، وذمار".



القتلى معظمهم ينتحلون رتباً عسكرية متفاوتة، بحسب ما كشفته مصادر إعلامية للمليشيا، ففي صنعاء "شمالي اليمن"، دفنت "رائد: عماد علي طامش، ملازم أول: صالح محمد صبيح، ملازم أول: رزق لطف عطية، مساعد: نبيل منصور النهمي، مساعد: صدام جرامه معشي، عبدالله محمد الصراري، ودحان صالح مصلح حلبوب".

وفي تعز، دفنت "ماجد أحمد هريش، عدنان أحمد العبدلي، عبدالله أبوبكر هرش".

ودفنت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء "ملازم أول: عمرو إدريس حسين إدريس"، فيما دفنت بحجة، "صدام حسين علي علي دهمان".

وآخر قتلاها كانوا من محافظة ذمار، "وسط البلاد"، حيث شهدت مديريات عنس وجهران ووصاب السافل على التوالي دفن جثث "قصي عيسى علي العرامي، الدكتور عبدالله خالد صالح الوليد، صخر أحمد إسماعيل العامري".

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على دفنها قياديا كبيرا يحمل رتبة لواء في محافظة صعدة، يدعى "حسين سعيد عامر هديان"