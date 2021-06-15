شكرا لقراءة خبر عن عـــاجل .. الموت يفجع الفنانة ’’نانسي عجرم‘‘ قبل قليل .. وزوجها فادي الهاشم يجن جنونة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/15 الساعة 08:54 مساءً (خليج الجزيرة - متابعات - خالد الزريقي)

فجع الموت أسرة الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بوفاة السيدة جمال بديع نهرا والدة زوجها الدكتور فادي الهاشم. وتوفيت حماة الفنانة نانسي عجرم إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، عانت منها خلال الأشهر الماضية. وأعلنت أسرة السيدة جمال بديع نهرا، والدة الهاشم، الأربعاء، وفاتها، وذلك في الثامن والعشرين من مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم الدفن في مدافن عائلتها في منطقة بدادون في لبنان.

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