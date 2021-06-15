استشهاد 3 أطفال بانفجار مقذوف حوثي في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

استشهد ثلاثة أطفال، جراء انفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، مساء أمس الاثنين 14 يونيو/ حزيران 2021م، في ضواحي مديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن).



وأكدت مصادر محلية أن الاطفال: "عوض عبدالله محمد عوض الحبجي- 10 اعوام، عبدالرب محمد عبدالرب محمد الحبجي- 10 اعوام، وعوني حسين ضيف الله عبدالرب الحبجي، 11 عاما" استشهدوا، الاثنين، جراء انفجار مقذوف للمليشيا الحوثية.

وبينت المصادر، أن مقذوفا من سلاح BMB انفجر بهم أثناء قيامهم برعي الأغنام في منطقة الحبج.

وأفادت المصادر أن المقذوف كان من مخلفات أسلحة ثقيلة للمليشيا كانت تستخدمها لقصف منطقة الحبج بذات المديرية