اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأرصاد من موجة غبار واسعة في عدد من المحافظات اليمنية

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد من موجة غبار واسعة في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

نبه المركز اليمني للأرصاد الجوية الثلاثاء من موجة غبار واسعة الإنتشار خلال الساعات القادمة في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية.

 

وبحسب النشرة الدورية للمركز فان صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس المختلفة تشير إلى استمرار تأثر المحافظات اليمنية الصحراوية والهضاب الداخلية والجبلية بالغبار الواسع الانتشار.

 

وتوقع المركز استمرار موجة الغبار على المناطق الصحراوية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مارب و الجوف ) والمرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات (صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، البيضاء ،إب وتعز) وصولا إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

 

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المحافظات المتأثرة بالغبار و العوالق الترابية خاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا