ضبط خلية متخصصة في ترويج وتجارة المخدرات بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ المهرة

تمكن جهاز البحث الجنائي بمحافظة المهرة، الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021م، من ضبط إحدى أخطر الخلايا المتخصصة في ترويج وتجارة المخدرات.



وذكرت مصادر أمنية في المهرة أن الأجهزة الأمنية أجرت عمليات رصد وتحرٍ أفضت إلى ضبط 12 شخصاً من كبار مروجي المخدرات، بعضهم من جنسيات عربية وإفريقية.

وبحسب المصادر فقد تم ضبط مواد مخدرة عبارة عن "شبو وكريستال ميث وهروين وحشيش مخدر" قُدرت بعشرات الكيلو جرامات، مؤكدة أنه تم تحرير المضبوطات والتحفظ على الجناة المتهمين رهن التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه بتجارتهم لهذه الآفة الخطيرة.