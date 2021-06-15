وزير الداخلية يلتقي قائد قوات التحالف العربي بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

التقى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، اليوم، قائد التحالف العربي بمحافظة المهرة العميد الركن بحري عودة صالح العنزي.



وناقش اللقاء الذي ضم محافظ المهرة محمد علي ياسر، جهود مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وأشاد وزير الداخلية ومحافظ محافظة المهرة، بالدعم المقدم من التحالف العربي للأجهزة العسكرية والأمنية بما يساهم في الحفاظ على أمن و استقرار المحافظة ومؤسسات الدولة.

من جهته أكد قائد التحالف، على مواصلة التحالف دعمه ووقوفه إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار.